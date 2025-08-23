ಮೈಸೂರು: ''ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರತಂಡ: ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ 'ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಂನನ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ.
''ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ'' - ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ.
ನನ್ನದು ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ: ''ಮೈಸೂರಿನ ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿಯುವುದಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ: ''ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೂಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಸತ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ'' ಎಂದರು.
'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ': ''ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದಲೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ನನ್ನ ಮಗ ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗತ್ತಾನೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಮ್ಮನೇ ಪ್ರೇರಣೆ. ಮಾತೃ ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಅವರ ತಾತನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಓದುಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ ಬೇಕೆಂಬುದರ ತರಬೇತಿ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವೇನು? ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನ ಜೀವನ, ಸೊಗಡು ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಲೆನಾಡಿದ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಕೊಪ್ಪ, ಕಳಸ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಯಾಮ್ಯುವೆಲ್ ಅಭಿ ಸಂಗೀತ, ರಂಗನಾಥ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಕಲನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂನನ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 29ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.