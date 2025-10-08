ETV Bharat / entertainment

ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (IANS)
Published : October 8, 2025 at 7:21 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 7:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಗೆಲುವು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಜಯರಾಮ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್.ಕಶ್ಯಪ್, ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ಯಾನರ್‌ನ ಚೌಲ್ವೆ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾವು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ' ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದೆವು. ಈ ಕಥೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಜಾನಪದ, ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ನಾವಿದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆವು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬೇಡುವ ಶ್ರಮದ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆವು. ನಮಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಸಿದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೌಲ್ವೆ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀಯ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ದೇವಯ್ಯ ಕಾಂತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇವಯ್ಯ ಅವರಿಗಿದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ರಿಷಬ್ ಜಿ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ರಿಷಬ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಯರಾಮ್ ಅವರು 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೂ', 'ಹಾಯ್ ನನ್ನ' ಮತ್ತು 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್'ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದವರು.

6 ದಿನ, 437 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಕೆ: 'ಕಾಂತಾರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 427.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Watch: ಥಿಯೇಟರ್​​ ಒಳಗೇ ಕೋಲ; ದೈವನರ್ತನವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನವಿ

