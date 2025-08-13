ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಸಖತ್ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕೂಲಿ'ಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಮೇಕರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೋಲಿಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ: ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ, ಒಬ್ಬ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನೋ ಹಾಗೇ ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಭಕ್ತ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದರು: ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನಿಂದ ಬೆರಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಏಕಲವ್ಯ (ಉಪೇಂದ್ರ)ನ ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉಪ್ಪಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.