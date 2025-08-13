ETV Bharat / entertainment

'ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ರಜನಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ': ಉಪೇಂದ್ರ - UPENDRA

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​​ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ, ತಲೈವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

Upendra, Rajinikanth
ಉಪೇಂದ್ರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read

ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಸಖತ್​ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಿಗ್​ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕೂಲಿ'ಗಾಗಿ ಹಿಟ್‌ಮೇಕರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ​ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೋಲಿಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ: ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ, ಒಬ್ಬ​​ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನೋ ಹಾಗೇ ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಭಕ್ತ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದರು: ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನಿಂದ ಬೆರಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಈ ಏಕಲವ್ಯ (ಉಪೇಂದ್ರ)ನ ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​​, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್​ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜನಿ ಕ್ರೇಜ್​: 'ಕೂಲಿ' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ; ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​​

ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉಪ್ಪಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಲೋಕೇಶ್​ ಕನಕರಾಜ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರೋ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಸಖತ್​ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಿಗ್​ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕೂಲಿ'ಗಾಗಿ ಹಿಟ್‌ಮೇಕರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ​ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೋಲಿಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ: ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ, ಒಬ್ಬ​​ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನೋ ಹಾಗೇ ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಭಕ್ತ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದರು: ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನಿಂದ ಬೆರಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಈ ಏಕಲವ್ಯ (ಉಪೇಂದ್ರ)ನ ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​​, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್​ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜನಿ ಕ್ರೇಜ್​: 'ಕೂಲಿ' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ; ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​​

ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉಪ್ಪಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಲೋಕೇಶ್​ ಕನಕರಾಜ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರೋ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್​, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPENDRA ON RAJINIKANTHCOOLIE MOVIEರಜನಿಕಾಂತ್​ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾಉಪೇಂದ್ರUPENDRA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.