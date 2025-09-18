'ಭಯವಿಲ್ಲದ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯೇ ಈ ಭಾರ್ಗವ': ವಿಷ್ಣು, ಉಪ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ- ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಲುಕ್, ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 4:25 PM IST
ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 57ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಭಾರ್ಗವ'ನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಟನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರ್ಗವ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದಾದನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಫೋಟೋವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಟೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೀಸರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, '7 ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕರುನಾಡು, ಈ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ವಿಷ್ಣುದಾದ' ಎಂಬ ದನಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಂತರ, ಭಯ. ಭಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಜೀವನಾನೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ. ಬಳಿಕ, ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಉಪೇಂದ್ರ, 'ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿನೇ ಈ ಭಾರ್ಗವ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೀಸರ್ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಭಾರ್ಗವ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. 'ಎ ವೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಭಾರ್ಗವ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೀಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಟೀಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್; ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ನಾಗಣ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಅವಿನಾಶ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ರತ್ನಂ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿದೆ.