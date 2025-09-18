ETV Bharat / entertainment

'ಭಯವಿಲ್ಲದ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯೇ ಈ ಭಾರ್ಗವ': ವಿಷ್ಣು, ಉಪ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ- ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ

ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.​​​ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ​​ ಲುಕ್, ಡೈಲಾಗ್​​ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಭಾರ್ಗವ' ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​​​ (Photo: Screen-grab from Bhargava Teaser)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025

ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 57ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಭಾರ್ಗವ'ನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಟನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರ್ಗವ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಿಯಲ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದಾದನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​ ಫೋಟೋವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಟೀಸರ್​ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

'ರಿಯಲ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟೀಸರ್​' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, '7 ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕರುನಾಡು, ಈ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ವಿಷ್ಣುದಾದ' ಎಂಬ ದನಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಂತರ, ಭಯ. ಭಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಜೀವನಾನೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಡೈಲಾಗ್​​ ಇದೆ. ಬಳಿಕ, ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಉಪೇಂದ್ರ, 'ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿನೇ ಈ ಭಾರ್ಗವ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೀಸರ್​ ಸಖತ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಭಾರ್ಗವ, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. 'ಎ ವೈಲೆಂಟ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್'​ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ಯಾಗ್​ಲೈನ್. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಅವ್ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​​ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಭಾರ್ಗವ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟೀಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್​​​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಟೀಸರ್​​​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್​; ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ

ನಾಗಣ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಅವಿನಾಶ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ರತ್ನಂ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ಕೊಡಲಿದೆ.

