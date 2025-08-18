ETV Bharat / entertainment

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗ ವಿಕ್ರಂ ನಟನೆಯ 'ಮುಧೋಳ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸಿನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'Mudhol' film Team
'ಮುಧೋಳ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗ ವಿಕ್ರಂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸಿನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್​​ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಣೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್​​ಗೂ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಟ ವಿಕ್ರಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಮುಧೋಳ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ನಟ ವಿಕ್ರಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯ್​ ಟಾಟಾ ಸರ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್​​ಡೇಯಂದು ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮುಗಿಲು ಪೇಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್​​ ನನಗೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ಟೀಮ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜು. ನಂತರ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಚಿತ್ರವೇ ಮುಧೋಳ್​​. ರಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್​​, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್, ಎಡಿಟರ್ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೊಸಬರೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್​​​​ ಪ್ಲೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್​​ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಲ್ ಸೆ ದಿಲೀಪ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಋಷಿ ಎನ್ನುವವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು ಎಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ಸಿನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು.

ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಮುಧೋಳ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಕೂಡಾ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಧೋಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅಮೃತ ಸಿನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್​​ನ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಧೋಳ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲು ಕೊಲಾಬ್ರೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

