ಯುವನಟ ರವಿಗೌಡ ಅಭಿನಯದ 'I am God' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಧ್ವನಿ - NANNA PUTTA LOKA

ರವಿ ಗೌಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಜಬಾವ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ 'I am God'.

'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್​' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 4:53 PM IST

'I am God' ಅಂತ ತೆರೆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಗೌಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಬಂದಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ರವಿ ಗೌಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾವ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರವಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಧ್ವಜ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಲೋಕ' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಡನ್ನು ಯೂತ್ ಅಟ್ಯ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಡಿದ್ದು, ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಗೌಡ, ಪ್ರೀತಿಯಾದ ನಂತರ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಧ್ವನಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್​' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರವಿ ಗೌಡ, 'ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಭಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಅನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ 'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್​'.

'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್​' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಐ ಆ್ಯಮ್​ ಗಾಡ್​' ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವಿತೇಜಾ ಪರೀಕ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಹಿರಿಯ ನಟ ಅವಿನಾಶ್, ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ.

