ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ: ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2025 at 10:00 AM IST
ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳು. ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' (2018) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹವಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಜೋಡಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ವೆಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಡನ್ ಸರ್ಪೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ''ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅನಿಸಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗಿತ್ತು. "ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಿಮಗನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಹ-ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕಂಡೀಶನಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 1800ರ ದಶಕದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಯಲಸೀಮಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಬಲವಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.