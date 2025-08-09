"ನಾನು ಕೂಡಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ರೋಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ - ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಟಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲೋರ್ವರು. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನದು ಭಾವುಕನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: "ನಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾನದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ನಟನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಜನರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು (ಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್) ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಯೆ ತೋರಲು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ ಕೂಡಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದು ಎಂತಹ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ: 'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಜೊತೆ 'ಥಾಮಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಫುಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ