ರಣ್​ಬೀರ್​​ ಕಪೂರ್​ - ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಪ್ಪುಗೆ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಷಿಗಳಾದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Ranbir Kapoor And Deepika Padukone
ರಣ್​​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 4, 2025 at 4:32 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದೀವಾನಿ ಮತ್ತು ತಮಾಷಾದಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂದು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​, ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಔಟ್​ಫಿಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸನ್​​​ಗ್ಲಾಸ್​ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಗ್ರೇ ಕಲರ್​ ಕೋ-ಆರ್ಡ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ - ಸಹನಟನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರಳಿದರು.

ರಣ್​ಬೀರ್​​ ಕಪೂರ್​ - ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (video: ANI)

ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ ಸನ್​ಗ್ಲಾಸ್​​, ಮಿನಿಮಮ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ" ಮತ್ತು "ರಣ್​​ಬೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಾತೀತ" ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಹಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೀಪಿಕಾ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀ ಅವರ AA22xA6 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಟಾರ್​ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈವೆರಗೆ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್​ಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಪತ್ನಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ ದಿ ಬ್ಯಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

