'ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ಟಾರಾ? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ?' ಅಂದಿದ್ರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌: ಹಳೇ ನೆನಪು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Ramesh Aravind, Vishnuvardhan, B.Sarojadevi
ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​​, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​, ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 1:38 PM IST

ಚಂದನವನದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿ.ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 18ಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹನ 75ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರಣೋತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಹಸಿಂಹನಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ, 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ‌ ವಿಷ್ಣು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ‌ಅಂತಹ ಹಲವು ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಮೇಶ್‌ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ (Video: ETV Bharat)

ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕೆಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಖುಷಿಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಮೋಷನಲ್​ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಥೆಂಥಾ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವು. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು - ನಾಗರಹಾವು, ಕಳ್ಳಕುಳ್ಳ, ಸುಪ್ರಭಾತ, ಬಂಧನ, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ... ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ.

ಹಳೇ ನೆನಪು ಮೆಲುಕು: ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್​ ಕನೆಕ್ಷನ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್​ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್​ ನೋಡಿ, ಏನು ಬಂದ್​​ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಲಿನ್ನೂ ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆಗ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕರೆದು ಎಂಥಾ ಲೆಸನ್​​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಂದ್ರೆ, ರಮೇಶ್​ ಏನೋ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀವೇಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೀರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Son-in-law Aniruddha Jatkar with Bharati Vishnuvardhan
ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್​ (Photo: ETV Bharat)

ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು: ರಾಮ ಶಾಮ ಭಾಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡೋಕೂ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡು ಅಂತಾ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳೇ..: ಇನ್ನೂ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು​ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಂತಹ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್​, ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗೌರವ, ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆತ್ಮೀಯತೆ.. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನೆನಪು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್​ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ನೆನಪುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್​​ ಇಂದಾ ಏನೋ ಸದ್ಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ: ಇನ್ನೂ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈಗ ಈ‌ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು‌.

ಭಾರತಿ‌ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ಭಾರತಿ‌ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್​​ ಕೂಡಾ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1992ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ, ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ:

ಕುವೆಂಪು - ಸಾಹಿತ್ಯ (1992).
ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ - ಚಲನಚಿತ್ರ (1992).
ಎಸ್‌.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ - ರಾಜಕೀಯ (1999).
ಸಿ.ಎನ್‌.ಆರ್.ರಾವ್ - ವಿಜ್ಞಾನ (2000).
ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ವೈದ್ಯಕೀಯ (2001).
ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿ - ಸಂಗೀತ (2005).
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು - ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ (2007).
ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ - ಸಾಹಿತ್ಯ (2008).
ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ (2009).
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ - ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ (2021).

ಇದೀಗ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ.

