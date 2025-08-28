ETV Bharat / entertainment

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ - PEDDI

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ನಟ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Ram Charan's Massive introduction song
ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ - ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಸದ್ಯದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​​ ಕಳೆದ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್, ''ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ತಂಡವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್​​ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಸಾಂಗ್​ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಲು ಹಬ್ಬ, ರಜೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ 27ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳೂ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚಲಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ

ಜುಲೈ 12ರಂದು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು 'ಪೆದ್ದಿ' ತಂಡ ನಟನ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 'ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು' ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 100 ದಿನಗಳ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​ಗೆ 800 ಸೀರೆ, ಆಭರಣ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸೀರೆಯುಡುತ್ತೇನೆಂದ ಚೆಲುವೆ

'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯೆಂದು ಶರ್ಮಾ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ 27ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ - ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಸದ್ಯದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​​ ಕಳೆದ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್, ''ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ತಂಡವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್​​ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಸಾಂಗ್​ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಲು ಹಬ್ಬ, ರಜೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ 27ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳೂ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚಲಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ

ಜುಲೈ 12ರಂದು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು 'ಪೆದ್ದಿ' ತಂಡ ನಟನ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 'ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು' ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 100 ದಿನಗಳ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​​ಗೆ 800 ಸೀರೆ, ಆಭರಣ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸೀರೆಯುಡುತ್ತೇನೆಂದ ಚೆಲುವೆ

'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯೆಂದು ಶರ್ಮಾ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ 27ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAM CHARAN PEDDI SHOOTINGರಾಮ್​ ಚರಣ್​PEDDI CINEMA SONGSHIVARAJKUMAR IN PEDDIPEDDI

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಈಟಿವಿ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ

ಹನುಮಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಮಿರಾಯ್​​' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ನಾಳೆ ಟ್ರೇಲರ್​

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಫರ್​: ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ 'ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್'; ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.