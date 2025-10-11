ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿಲ್ಮಾರ್'ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ
ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ರಾಮ್, ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ನಟನೆಯ 'ದಿಲ್ಮಾರ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 3:57 PM IST
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದಲೇ ಜಾದು ಮಾಡಿದ್ದ ರೈಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು 'ದಿಲ್ಮಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ದಿಲ್ಮಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರುವ ರೈಟರ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ವಂಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎನಿಸಿತು. ಆದಿತಿ ಮೇಡಂ ಹಾಗೂ ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಾಮ್ ಗೌಡ್ರು. ಅವರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಹೊಸಬರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಧ್ರುವ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2006ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಕನಸು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 24ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
'ದಿಲ್ಮಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದು, ತೆಲುಗಿನ ನಟಿ ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಆದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅನುಭವಿ ತಾರಾಬಳಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ದಿಲ್ಮಾರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ-ದ್ವೇಷ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಎಮೋಷನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾದರೂ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾದನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ವಿಕ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶಶಾಂಕ್ ಮುರುಳಿಧರನ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 24ಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಮಾರ್ ತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.