'ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರಮ ನಮ್ದು': ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿನಯದ 'ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 5:03 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಅದರಂತೆ, ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ? ತಂದೆ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?
ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸೀನ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ ಸ್ಫೂರ್ತಿ?
ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕಲರಿಯಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ದೊಣ್ಣೆ ಒರೆಸೆ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರನ್ನು, ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಸುಖಧರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಘು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೊತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಸಕ್ಕಿತ್ತೆ? ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು?
ಅವರು ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಇಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಾ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?
ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎರಡನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೇ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಾ?
ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕ್ಕ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಕಹಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಕೆ.ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
