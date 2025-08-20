ETV Bharat / entertainment

'ಕೂಲಿ' vs 'ವಾರ್ 2': ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿತು ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ - COOLIE VS WAR 2

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 216 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ವಾರ್ 2' ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

Coolie vs War 2
ಕೂಲಿ vs ವಾರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Photo: Film Posters)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಬಿಗ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ - ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ವಾರ್ 2' ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು.

ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್​ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಸ್ಟಾರ್​ ಪವರ್​, ಫ್ಯಾನ್​​ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ನಂಬರ್ಸ್​ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿವೆ.​​ ಬಿಗ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳ 6 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಕೂಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಬಹುತೇಕರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನ 54.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ) 39.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ) 35.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು.

ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. 6 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 216 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ತಲೈವನ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್​​ ಲಿಸ್ಟ್​​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ.

ವಾರ್​​ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಸ್ಪೈ (ಗೂಢಚಾರ) ಯೂನಿವರ್ಸ್​ನ ಹೊಸ ಭಾಗವಾದ ವಾರ್ 2 ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. 52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ 57.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿವಾರ 33.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಭಾನುವಾರ 32.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸರಿ-ಸುಮಾರು 8.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, 6 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ) 192.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೂಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 216 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ 192.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರ್ 2 ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ವಾರ್​ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ರೋಷನ್​, ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

