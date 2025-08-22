ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ವಾರ್ 2 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಅಗಾಧ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ, ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದೆ.
ಕೂಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ 54.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ 39.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಭಾನುವಾರ 35.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.
ರಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಕೇವಲ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಬುಧವಾರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು, ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 229.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾರ್ 2 ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ದಿನ 57.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ 33.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 32.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ 9 ಕೋಟಿ ರೂ., ಬುಧವಾರ 5.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 204.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲವ್ ಬೈಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂರ್ಖ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರೇ..': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನ!