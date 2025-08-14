ETV Bharat / entertainment

'ಕೂಲಿ' ವಿಮರ್ಶೆ: ತಲೈವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಇಂಡಿಯನ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಚಿತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಕೂಲಿ' ವಿಮರ್ಷೆ (Photo: Film poster)
Published : August 14, 2025 at 11:23 AM IST

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋ ಕೂಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)​​ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು 'ವಿಂಟೇಜ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಕೂಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧ ವರದಿ - ಇದು ವಿಂಟೇಜ್ ತಲೈವರ್ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೊದಲಾರ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತು ಹಾಡು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೌಬಿನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಉತ್ತಮ ನಟನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೊದಲಾರ್ಧ - ಓಕೆ. ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಪರ್ಫಾಮರ್​​ ಶ್ರುತಿ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಜಾ. 4 ಸಾಂಗ್ಸ್​​. ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಂತಿವೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಹಾಡು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೋರ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಟರ್​​ವಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್​​ವಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "ಕೂಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಕೂಲಿ ದಿ ಪವರ್‌ ಹೌಸ್‌ಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂಟ್ರೋ ಫೈಯರ್. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​, ಸಾಂಗ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂ ಬೆಂಕಿ. ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್​​ ಡ್ರಾಮಾ, ಫುಲ್​-ಆನ್​ ಫ್ಯಾನ್​ ಸರ್ವಿಸ್​" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಾಸ್ ಸಂಭವಂ, ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಅಸೈನ್​ಮೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಸೂಪರ್​. ಮಧ್ಯಂತರ ಬ್ಯಾಂಗ್ 100%" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಕೂಲಿ ವಿಮರ್ಷೆ: ನಿರಾಶೆ. ರೇಟಿಂಗ್​​ - 2/5. ಮೊದಲಾರ್ಧ - ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ - ಫೋರ್ಸ್ಡ್​​ ಡ್ರಾಮಾ, ಅತಿರೇಕದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್​ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​, ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯಿದ್ದರೂ ಹಲವರು ಫ್ಯಾನ್​ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೂಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸೂಪರ್ಬ್​​, ಅದ್ಭುತ ಸರ್​​ಪ್ರೈಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಸಾಂಗ್​​ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಟರ್​ವಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್​​​ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್​ ಪೋರ್ಶನ್​​ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಔರ ಮತ್ತು ಸೀನ್​ಗಳು ವರ್ಕ್​ ಆಗಿವೆ. ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡು - ಸೂಪರ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಯುಎಸ್​ಎ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳಿಂದ - ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕೂಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕೂಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್" ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಕೂಡಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೂಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೇನೆ 12 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡು ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಬಹು-ತಾರಾಗಣದ ಪಾತ್ರವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ, ವಾರ್ 2 ವಿರುದ್ಧದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್​ನೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್​ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

