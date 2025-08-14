ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋ ಕೂಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು 'ವಿಂಟೇಜ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಕೂಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧ ವರದಿ - ಇದು ವಿಂಟೇಜ್ ತಲೈವರ್ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೊದಲಾರ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತು ಹಾಡು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೌಬಿನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಉತ್ತಮ ನಟನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#coolie first half report— cinemaphile🎥 (@sriramgadde1) August 14, 2025
Its a pretty good first half with vintage thalaiver scenes and chikithu song on screen was 🔥🔥🔥
Soubin is the show stellar of first half..
Nagarjuna was good….
"ಮೊದಲಾರ್ಧ - ಓಕೆ. ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಪರ್ಫಾಮರ್ ಶ್ರುತಿ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಜಾ. 4 ಸಾಂಗ್ಸ್. ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಂತಿವೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಹಾಡು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
First Half - OK— 𝐒𝐔𝐑𝐈𝐘𝐀𝕏🦸🏼♂️ (@TSuriya247) August 14, 2025
Energetic Superstar, Stylish Nagarjuna, Performer Shruthi. Anirudh Maja. 4 songs. Scenes r Kinda Disconnected. Interval Block & Vintage Song Pakka🕺🏻#Coolie#CoolieFDFS
ಇನ್ನೋರ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "ಕೂಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಕೂಲಿ ದಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂಟ್ರೋ ಫೈಯರ್. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂ ಬೆಂಕಿ. ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಫುಲ್-ಆನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
#COOLIE Very Good First Half 🥵🥵🥵🔥🔥🔥🔥— IndianCinemaLover (@Vishwa0911) August 14, 2025
BLOCKBUSTER BANG interval FOR #CoolieThePowerHouse 🔥🔥🔥🔥#Rajinikanth intro 🔥🔥🔥
Anirudh music , songs and bgm 🔥
gripping drama, full-on fan service#Nagarjuna , #AmirKhan , #ShrutiHaasan good performances#CoolieReview https://t.co/rOOwObMkse
"ಮಾಸ್ ಸಂಭವಂ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಸೂಪರ್. ಮಧ್ಯಂತರ ಬ್ಯಾಂಗ್ 100%" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Coolie Review— Swayam Kumar Das (@KumarSwayam3) August 14, 2025
1st HALF
Mass Sambhavam🔥#SuperstarRajinikanth looks terrific👍
Supporting Cast like #AkkineniNagarjuna are superb👌#Anirudh understood the assignment🔥
Screenplay & Direction👏
Interval bang💯#CoolieReview #CoolieFDFS #ShrutiHaasan #LokeshKanagaraj pic.twitter.com/xChOzOMbJ4
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಕೂಲಿ ವಿಮರ್ಷೆ: ನಿರಾಶೆ. ರೇಟಿಂಗ್ - 2/5. ಮೊದಲಾರ್ಧ - ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ - ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಅತಿರೇಕದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
#cooliereview : DISAPPOINTED 👎🏻— Mani Kandan (@LeoDas0292) August 14, 2025
2/5 ⭐⭐
First Half – Slow pacing, weak comedy, and predictable scenes fail to grab attention.
Second Half – Turns even messier with forced drama, over-the-top action, and a dragged climax that tests patience.#Rajinikanth #Coolie pic.twitter.com/lgRi63kZP6
ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯಿದ್ದರೂ ಹಲವರು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೂಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸೂಪರ್ಬ್, ಅದ್ಭುತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಸಾಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಪೋರ್ಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಔರ ಮತ್ತು ಸೀನ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿವೆ. ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡು - ಸೂಪರ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯುಎಸ್ಎ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಂದ - ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕೂಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕೂಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್" ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಕೂಡಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
#Coolie 1st half - Superb 👌 Interval Block with great surprise &vintage song KingPin 👑 investigative portions are OK thus far however #SuperstarRajinikanth aura & emotional scene works thus far#Monica song 👌 😍 #PoojaHegde 💃#Coolie #rajinikanth𓃵 #Thalaivar #CoolieReview pic.twitter.com/4aXCIj4RAf— 🎊🎉 Runner 🎊🎉 (@ThookiSollu) August 14, 2025
ಕೆಲ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೂಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೇನೆ 12 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಬಹು-ತಾರಾಗಣದ ಪಾತ್ರವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ, ವಾರ್ 2 ವಿರುದ್ಧದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.