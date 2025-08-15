ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ತಲೈವ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯಾದ 2.0 (60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 170 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ತಮಿಳು - 87, ತೆಲುಗು - 91 ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ - 36 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ವರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶೇ.97ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
#SuperstarRajinikanth 's #Coolie opens around 170cr gross world wide.. 🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 15, 2025
All time No.1 record opening for a Kollywood movie for Day 1 at the WW Box office.. 🔥 pic.twitter.com/Zf5PdrLE39
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ವಾರ್ 2ಗಿಂತಲೂ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೂಲಿ' ವಿಮರ್ಷೆ: ತಲೈವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೂಲಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಅವರು, "ಕೂಲಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳು: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ತಾರೆಯರು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Coolie debuts at No.1 in UAE 🇦🇪 🔥 pic.twitter.com/0ut1VMXfSN— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 15, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದರ್ಶನ್ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.