ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ: ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ತಲೈವ - ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 4:56 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): 'ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
" yes myself & #KamalHaasan are going to act together in the Next film after #Jailer2, produced by RKFI & Redgiant🤝🔥. Story & Director is not yet finalized, we are in discussion⌛"— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 17, 2025
- Superstar #Rajinikanth pic.twitter.com/o9ZTZQM1XF
"ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಜನಿ ಹೇಳಿದರು.
46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಜೈಲರ್ 2 ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಜನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕೇಶ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಜೊತೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಸಿನಿಮಾ: ಉಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು, ತಪ್ಪು ತಲಂಗಲ್, ನಿತ್ನಾಥಲ್ಲೇ ಇನಿಕ್ಕುಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳೆಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರುತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಾನಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಲಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ