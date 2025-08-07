ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿರುವ 'ಅರುಲ್ಮಿಗು ಶ್ರೀ ರಜನಿ ದೇವಾಲಯ'ವನ್ನು (Arulmigu Sri Rajini Temple') ನಟನ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಪೂಜೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ: ಅಭಿಮಾನಿಯು ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
300 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿಗ್ರಹ: ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 300 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದು ನಟನ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಜನಿ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 7, ಗುರುವಾರ) ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ: ರಜನಿಕಾಂತ್ 1975ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವರ್ಣನಾತೀತ. ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಖಚಿತ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ 1975ರಲ್ಲಿ 'ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್' ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆ ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಐದು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನಾ ಶೈಲಿ, ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಶಿವಾಜಿ: ದಿ ಬಾಸ್', 'ರೋಬೋಟ್', 'ರೋಬೋಟ್ 2.0', 'ತಲಪತಿ', 'ಜೈಲರ್' ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ.ಜೆ.ಜ್ಞಾನವೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.