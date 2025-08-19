ETV Bharat / entertainment

ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025': ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿರುವ ಚೆಲುವೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ '2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್​ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Manika Vishwakarma Crowned Miss Universe India 2025
'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025' ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 12:44 PM IST

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 48 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2025: ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮಣಿಕಾ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2025 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್: ಜೈಪುರದ ಸೀತಾಪುರ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕ ನಿಖಿಲ್ ಆನಂದ್, ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್​ ಫರ್ಹಾದ್ ಸಂಜಿ ಇದ್ದರು. ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತಾನ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹರಿಯಾಣದ ಮೆಹಕ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ವಿಜೇತೆಯ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು.. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು - ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನುಡಿ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವು 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿಕಾ ದನಿ: ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಣಿಕಾ, "ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಬದಿಗಳು. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯಾರು? ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ 2024' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಮಣಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಿಪುಣ ಕಲಾವಿದೆ. ಲಲಿತ್ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಜೆಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'BIMSTEC Sewocon'ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.

'ಸ್ಫರ್ಧೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು': ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಣಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕಾ ಪ್ರಕಾರ, ''ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್​​ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​​ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ''.

ಸಾಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರಕ್ಕೆ (neurodivergence) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನ್ಯೂರೋನೋವಾ (Neuronova) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 'ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು' ಎಂದು ಮಣಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, "ಈ ಕ್ಷಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕಿರೀಟ (ಮಿಸ್​ ಯೂನಿವರ್ಸ್​) ಗೆಲುವು ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

