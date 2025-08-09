'SSMB29' ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಊಹೆಯಂತೆ, ಮಹೇಶ್ ಅವರ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು/ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಟರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್/ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ ತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಂದು 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ29ರ ಟೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್. #GlobeTrotter" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೇಹದ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರ, ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಮತ್ತು ನಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಎರಡೂ ಶಿವನ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಉಗ್ರ, ಯೋಧನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ, ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಥೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬದಲಾಗಿ, ತಂಡವು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ "ಸಿನಿಮಾದ ಸಾರ, ಆಳ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಜಗತ್ತನ್ನು" ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ (ಪ್ರೋಮೋ) ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಂತೆ, ನವೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಂಗಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
SSMB29 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗಳು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.