ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ.
ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್:
|ಸಿನಿಮಾ
|ಮೂಲ ಭಾಷೆ
|ಬಜೆಟ್
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಸಯ್ಯಾರ
|ಹಿಂದಿ
|60.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|391.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ
|ಹಿಂದಿ
|10.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|253.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಡ್ರ್ಯಾಗನ್
|ತಮಿಳು
|20.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|119.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
|ತಮಿಳು
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|71.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ
|ಕನ್ನಡ
|4.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|92.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತಲೈವನ್ ತಲೈವಿ
|ತಮಿಳು
|25.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|66.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಅಲಪ್ಪುಳ ಜಿಮ್ಖಾನಾ
|ಮಲಯಾಳಂ
|10.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|50.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಈವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 107.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 79.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 92.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 14.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
|ರ್ಯಾಂಕ್
|ಸಿನಿಮಾ
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|1.
|ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2022
|2.
|ಕಾಂತಾರ
|408.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2022
|3.
|ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|237.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2018
|4.
|777 ಚಾರ್ಲಿ
|102.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2022
|5.
|ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ
|100+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2022
|6.
|ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ
|100+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2025
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).
ಜುಲೈ 25ರಂದು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ - ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
