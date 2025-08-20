ETV Bharat / entertainment

ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗ್​ ಹಿಟ್​: ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? - SU FROM SO

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ.

Raj B Shetty's 'Su from So' big hit
ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್​​​ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ 'ಸು ಫ್ರಮ್​​ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಕನ್ನಡದ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ.

ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗ್​ ಹಿಟ್​ ಲಿಸ್ಟ್​:

ಸಿನಿಮಾಮೂಲ ಭಾಷೆಬಜೆಟ್ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸಯ್ಯಾರಹಿಂದಿ60.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ391.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹಹಿಂದಿ10.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ253.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ತಮಿಳು20.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ119.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಟೂರಿಸ್ಟ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿತಮಿಳು5.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ71.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋಕನ್ನಡ4.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ92.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ತಲೈವನ್​ ತಲೈವಿತಮಿಳು25.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ66.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಅಲಪ್ಪುಳ ಜಿಮ್ಖಾನಾಮಲಯಾಳಂ10.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ50.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಆಗಸ್ಟ್​ 19ರ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).

ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಈವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​

  • ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 107.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 79.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 92.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: 14.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ರ‍್ಯಾಂಕ್ಸಿನಿಮಾಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
1.ಕೆಜಿಎಫ್​​​: ಚಾಪ್ಟರ್ 21,215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ2022
2.ಕಾಂತಾರ408.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ2022
3.ಕೆಜಿಎಫ್​: ಚಾಪ್ಟರ್ 1237.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ2018
4.777 ಚಾರ್ಲಿ102.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ2022
5.ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ100+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ2022
6.ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ100+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ2025

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).

ಜುಲೈ 25ರಂದು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್ ​​​​- ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್​ 2 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ, ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.

ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

