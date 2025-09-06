ಒಟಿಟಿಗೆ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ': ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್​​ ಮಾಡಿ

'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
September 6, 2025
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ'. ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ:
ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9.
ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್.
ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 777 ಚಾರ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಕಣ್ಣಪ್ಪ
- ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ.
ಆಂಖೋನ್ ಕಿ ಗುಸ್ತಖಿಯಾನ್
ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಝೀ5.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಝೆಂಡೆ
- ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್.
ಮಾಲಿಕ್
- ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ.
ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್
- ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6.
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಎಮ್ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್.
