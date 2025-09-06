ETV Bharat / entertainment

ಒಟಿಟಿಗೆ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ': ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್​​ ಮಾಡಿ

'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Raj B Shetty with fans
ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Cinema team)
Published : September 6, 2025 at 12:30 PM IST

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ'. ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ:

ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9.

ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್.

ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 777 ಚಾರ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್​ ರೋಣ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು:

ಕಣ್ಣಪ್ಪ

  • ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
  • ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ.

ಆಂಖೋನ್ ಕಿ ಗುಸ್ತಖಿಯಾನ್

ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.

ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಝೀ5.

ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ಝೆಂಡೆ

  • ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
  • ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್.

ಮಾಲಿಕ್

  • ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5.
  • ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ.

ರೈಸ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಫಾಲ್​

  • ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6.
  • ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಎಮ್​​​ಎಕ್ಸ್​​ ಪ್ಲೇಯರ್.

SIIMA 2025: ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ; ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕವೇ?: ಏಳುಮಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

