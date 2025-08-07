Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಬೂಸ್ಟ್​: ₹50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ - SU FROM SO COLLECTION

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಕಂಟೆಂಟ್​, ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್​ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್​ನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Su From So' Box Office collection
ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Photo: Film Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' 13 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್:​​

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)0.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)2.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)3.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)3.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎಂಟನೇ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಂಭತ್ತನೇ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)5.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹತ್ತನೇ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)6.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹನ್ನೊಂದನೇ (ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ)3.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಬುಧವಾರ)2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು).
ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​45.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡಾಟಾ ಮೂಲ- ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​).

ಈ ಹಿಂದೆ ಶೆಟ್ರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ 3 ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್​ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಹಲವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​ ತಾಯಿಯ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ'ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ: ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, 6 ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ

2025ರ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​​ 8ಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್: ಶೂಟಿಂಗ್​ ಯಾವಾಗ?

"ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು - ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳು/ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾನೆಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೆಟ್ರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' 13 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್:​​

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)0.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)2.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)3.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)3.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎಂಟನೇ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಂಭತ್ತನೇ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)5.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹತ್ತನೇ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)6.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹನ್ನೊಂದನೇ (ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ)3.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಬುಧವಾರ)2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು).
ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​45.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡಾಟಾ ಮೂಲ- ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​).

ಈ ಹಿಂದೆ ಶೆಟ್ರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ 3 ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್​ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಹಲವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​ ತಾಯಿಯ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ'ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ: ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, 6 ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ

2025ರ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​​ 8ಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್: ಶೂಟಿಂಗ್​ ಯಾವಾಗ?

"ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು - ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳು/ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾನೆಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೆಟ್ರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ B SHETTYSU FROM SO REVIEWSರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​SU FROM SO COLLECTION

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಮಾವುತರಿಗೆ ₹2.04 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಓದಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಿಂದ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ?​: ಇಲ್ಲಿದೆ Fact Check

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.