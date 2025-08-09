ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಯೊಂದು ಜನಮನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ 15 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|0.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|2.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|3.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎಂಟನೇ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಂಭತ್ತನೇ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)
|5.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹತ್ತನೇ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)
|6.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹನ್ನೊಂದನೇ (ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ)
|3.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಬುಧವಾರ)
|2.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು).
|ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|51.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿಯೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ (ಆಗಸ್ಟ್ 8) ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೂಡಿಬರಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
