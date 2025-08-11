ETV Bharat / entertainment

'ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲೇಬೇಕು': ರಾಜ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Raghavendra Rajkumar, Vishnuvardhan
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​ (Photo: ETV Bharat, IANS)
Published : August 11, 2025 at 3:34 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಪೋಸ್ಟ್: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಅವರ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​ ಸರ್​ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Yuva Rajkumar Instagram Story
ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Yuva Rajkumar Instagram Story)

ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್​: ​ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, 'ವಿಷ್ಣು ಸಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ ಆಗಿರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಯುವ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್​ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಜ ರಾಘಣ್ಣ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಸುದೀಪ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರೆಯರ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಷ್ಣು ಸರ್​ಗೆ ಅವಮಾನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ದಾದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅಂಥಾ ದೊಡ್ಡ ನಟನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ, ''ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

