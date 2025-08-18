ETV Bharat / entertainment

'ಏಳುಮಲೆ' ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​​: ಕರ್ನಾಟಕ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ

ರಾಣಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್‌ ನಟನೆಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 'ಏಳುಮಲೆ' ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಏಳುಮಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 11:45 AM IST

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಇಳಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಏಳುಮಲೆ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

'ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹೋದರ, ನಟ ರಾಣಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ 'ಏಳುಮಲೆ' ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್, ಟ್ರೇಲರ್​ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಏಳುಮಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು 'ಏಳುಮಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದವು. ಒಂದಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ 05.09.25ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ - ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ ಹರೀಶನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್‌ ತಮಿಳು ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ನಾಗಾಭರಣ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ, ಜಗಪ್ಪ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಕ ಮತ್ತು ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಸೇಲಂ, ಈರೋಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಗೀತ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕಾಟೇರ, ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಪುನೀತ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವಿತ್‌ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಸಂಕಲನ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಡಿ.ಇಮ್ಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಏಳುಮಲೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​​ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್‌ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

