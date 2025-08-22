ETV Bharat / entertainment

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನ! - JASWINDER BHALLA PASSES AWAY

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ಮೊಹಾಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನ (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 11:23 AM IST

ಚಂಡೀಗಢ: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಿಗೆ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಜನಮನ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್​​​ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ಮೊಹಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು: ಹಿರಿಯ ನಟ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮೊಹಾಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಹಾಲಿಯ ಬಲೋಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಲಾ ಭಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅನೇಕ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಚಕ್ ದೇ ಫಟ್ಟೆ, ಮೆಲ್ ಕರಾದೆ ರಬ್ಬಾ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಜಟ್ಟಾ, ಜಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮುಂಡೆ ಫೂಲ್ ಸೇರಿ ನಟನ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಂಕಟ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಚಾಚಾ ಛತ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1988ರಲ್ಲಿ 'ಛಂಕಟ'ದ ಚಾಚಾ ಛತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಮುಕಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ಜಿತ್ ನೀರು ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್: ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ 1989ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.

1982 ಮತ್ತು 1985ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲುಧಿಯಾನದಿಂದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ/ಎಡಿಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಮೀರತ್‌ನ ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್​.ಯುನಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ (ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್​​ಟೆನ್ಷನ್​​​​) ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

