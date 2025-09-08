ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್: ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು
ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರು ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 10:27 AM IST
ಸೋನು ಸೂದ್. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಓರ್ವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಅವರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದರು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅವಿಜೋತ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸೋನು ಸೂದ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅವಿಜೋತ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹುಡುಗ. ಗುಣಮುಖನಾಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪುಟ್ಟ ಏಂಜಲ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು, "ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸೋನು ಸೂದ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸದಾ ಪಂಜಾಬ್ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಹಾನಿ, ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿದೆವು. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಜವಾವೃತವಾಗಿವೆ, ಜನಜೀವನ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಪಂಜಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ-ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್
ಭಾನುವಾರ ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, "ನಾನು ಬಾಗ್ಪುರ, ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಲೋಧಿ, ಫಿರೋಜ್ಪುರ, ಫಜಿಲ್ಕಾ, ಅಜ್ನಾಲಾಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ, ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 30 ಬಲಿ, 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ಶಾರುಖ್, ಸೋನು ಸೂದ್ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಅಲ್ಲದೇ, ಸದಸ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋನು ಸೂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ನಟ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.