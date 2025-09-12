ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಕಹಾನಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ದಿಯಾ ಹೀರೋ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್- ನೋಡಿ
ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಅಂಜಲಿ ನಟನೆಯ 'ಶುಭಾಶಯ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 11:21 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಹೊಸ ಆಲ್ಬಂ ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಟರಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಅಂಜಲಿ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ದಂಪತಿ 'ಶುಭಾಶಯ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಿತು.
ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್, ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನು ಜನ ವಿಭಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಟಿ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತೀ ಶಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಂಡರ್ ಫುಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇ ನಾಯಕಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅಂಜಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದರು.
ಶುಭಾಶಯ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ, ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ಅನೀಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭಾಶಯ ಹಾಡು ಬಹಳ ಶ್ರೀಂಮತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಷ್ಯುವಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮನ: ವಿಷ್ಣು ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್
ಅವಳು ಹೋಗು ಅಂದಾಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಕೋರಲು ಹೊರಟಿರುವೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ ಹಾಡನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚೆಂದದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸೊಗಸಾದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭೋಗ, ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದೇ ಶುಭಾಶಯ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ನ ಸಾರಾಂಶ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್
ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಶುಭಾಶಯ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಈ ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಬೋರೇಗೌಡ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.