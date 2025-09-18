ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್'ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 1:34 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
"ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಬರುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿನಂತಹ ಚಿತ್ರವು ಅಂಥ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ SUM-80 ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವು ಪುರಾಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಿತು. 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಹಲವಾರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು.
Glad she isn't part of this franchise.....— KarmaDude (@Cancer_Karma009) September 18, 2025
Literally there was no emotion in all the scenes she acted in ....
Even Mrunal Thakur has better expressions for the few minutes she was on the screen.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು "ಬದ್ಧತೆ" ಮತ್ತು "ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್" ಅನ್ನು ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕರು ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ': ಸುದೀಪ್, ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಗುಣಗಾನ
ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಅವರು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಾತ್ರವೂ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್; ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನೇಕರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತರಬಾರದಿತ್ತು. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ - ದೀಪಿಕಾ ಪಾತ್ರವು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಡೀ ಕಥೆ ಅವರನ್ನು (ನಟಿಯ ಪಾತ್ರ) ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇದೆ. ನಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೆ, ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.