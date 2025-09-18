ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರಭಾಸ್​​ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್'​​​ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರಭಾಸ್​ ನಟನೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸೀಕ್ವೆಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

Kalki 2898 AD poster
'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್​ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್, ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​​​ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

"ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಬರುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿನಂತಹ ಚಿತ್ರವು ಅಂಥ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ SUM-80 ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಮತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವು ಪುರಾಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಿತು. 2024ರ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಹಲವಾರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು "ಬದ್ಧತೆ" ಮತ್ತು "ಪಾರ್ಟ್​​ನರ್​​​ಶಿಪ್​" ಅನ್ನು ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕರು ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ': ಸುದೀಪ್​, ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಗುಣಗಾನ

ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಅವರು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಾತ್ರವೂ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್​; ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನೇಕರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತರಬಾರದಿತ್ತು. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ - ದೀಪಿಕಾ ಪಾತ್ರವು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಡೀ ಕಥೆ ಅವರನ್ನು (ನಟಿಯ ಪಾತ್ರ) ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇದೆ. ನಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೆ, ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KALKI 2898 AD SEQUELPRABHAS KALKI 2ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಲ್ಕಿ 2ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​DEEPIKA PADUKONE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.