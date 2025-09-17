ETV Bharat / entertainment

ಘೋಷಣೆಯಾಯ್ತು ಮೋದಿ ಬಯೋಪಿಕ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾತ್ರ‌ಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ನಟ ಇವರೇ ನೋಡಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಜೀವನಾಧರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

Modi biopic 'Maa Vande' Announce
ಮೋದಿ ಬಯೋಪಿಕ್ 'ಮಾ ವಂದೇ' ಘೋಷಣೆ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ 'ಮಾ ವಂದೇ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಯೋಪಿಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​, ಪ್ರಧಾನಿ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗುವವರೆಗಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಿದೆ.

ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್: ವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿರುವ 'ಮಾ ವಂದೇ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.‌ ಸಮಾಜದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವವರೆಗಿನ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 'ಮಾ ವಂದೇ' ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾ ವಂದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೋದಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ನಾಯಕನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜನಪರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಭಾರತ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ': ಜಗ್ಗೇಶ್​, ಶಾರುಖ್​ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾರ್ಕೊ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಕುಂದನ್ ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಜೊತೆ ಓಂ‌ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಸಿನಿಮಾ: ಉಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿಹೆಚ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾ ವಂದೇ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿದೆ. ಕೌದು, ಕೆ.ಕೆ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಾಹುಬಲಿ) ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ (ಕೆಜಿಎಫ್, ಸಲಾರ್), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ, ಸಾಬು ಸಿರಿಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿರಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI BIOPIC MAA VANDEUNNI MUKUNDANಮೋದಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾ ವಂದೇಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್MAA VANDE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.