Video: ಕಾಂತಾರ ಶೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಪತಿ ರಿಷಬ್ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಶೋ ಬಳಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರೇ ಪತಿ ರಿಷಬ್ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
Published : October 2, 2025 at 2:42 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ನಿ - ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು ಹಾಜರಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದು, ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮಹತ್ವದ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಪತಿ ರಿಷಬ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಖುಷಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಪತಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರು ಮರೆಮಾಚಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೂ, ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರ.. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಾವೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಗತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಂತಾರದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿ ರಿಷಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
