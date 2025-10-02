ETV Bharat / entertainment

Video: ಕಾಂತಾರ ಶೋ​​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಪತಿ ರಿಷಬ್​ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಶೋ ಬಳಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರೇ ಪತಿ ರಿಷಬ್​ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

Pragathi shetty hugs Rishab shetty
ಪತಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ​ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ನಿ - ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್​ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​, ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಥಿಯೇಟರ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಎದುರು ಹಾಜರಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದು, ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.

ಪತಿ ರಿಷಬ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Video: ETV Bharat)

ಮಹತ್ವದ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಪತಿ ರಿಷಬ್​ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಖುಷಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಪತಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರು ಮರೆಮಾಚಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೂ, ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ (Video: ETV Bharat)

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರ.. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋಗೆ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್​​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್​ ವೇರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಾವೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್​ ಮೇಡ್​ ಫಾರ್​ ಈಚ್​ ಅದರ್ ಕಪಲ್​ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​​. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಗತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಂತಾರದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್​ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್​ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿ ರಿಷಬ್​ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

