ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಔಟ್
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
Published : September 29, 2025 at 6:16 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 6:21 PM IST
ಫೈನಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸದ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಯಾರಕರೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ರಸದೌತಣ: ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಹಾರರ್, ಕಾಮಿಡಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅವತಾರ ಅನಾವರಣ: ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅವತಾರವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಲೇ ಭಲೇ ಮಾಗಡಿವೋಯ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ರೋಮಾಂಚನದ ಚಿತ್ರವನ್ನೊದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ (2022) ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಥಮನ್ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ತಮನ್ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಳನಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಟೀಸರ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು . ಈ ಟೀಸರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಹಲೋ ಹಾಲ್ ಬಂದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಟೀಸರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರರ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.