ETV Bharat / entertainment

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್

ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಇದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್​ ಡೈಲಾಗ್​ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

Irodond Jeevana
'ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read

''ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ. ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್​​ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್​ಗ್ತೀವಿ... ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದ್​​​ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಿ. ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ'' ಅನ್ನೋ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್​​​ ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್​. ಈ ಡೈಲಾಗ್​ ಈಗ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ 'ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ'.

ಯುವ ನಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನೆಯ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ: ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ. ಯುವ ನಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್. ಸಲಗ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೆಂಡನಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು, ಸೋಮು ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರು 'ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ವಿನೂತನ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾಹಂದರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ: ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ‌ ನಂದು ರಾಜ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೂತನ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾಹಂದರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಡೇ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ.

Irodond Jeevana
'ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಸಾಥ್: ಗುಲ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಗೆಳೆಯ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪಂಜಾಬ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್​: ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು

Irodond Jeevana
'ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)

ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಶಿಷ್ಯ ನವೀನ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಇರಲಿದೆ. ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎರಡೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಸ‌ ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಾಘಿ 4'​​: ಶಿವರಾಜ್​​​​ಕುಮಾರ್​​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲೂ ಜೈಕಾರ

ಫೇಮಸ್​​ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪ ತಾಳೋದು ಸಹಜ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿ.ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್​​ ಸಲುವಾಗಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

IRODOND JEEVANA KANNADA MOVIEಇರೋದೊಂದು ಜೀವನಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್IRODOND JEEVANA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.