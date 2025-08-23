ETV Bharat / entertainment

ಗೋದಾವರಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೀ': ಸ್ಥಳೀಯರು, ಚಿತ್ರರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ - CINEMA TREE REVIVED

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬೇರು ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಳೆ ಬೇರಿನ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 1:12 PM IST

ಕೊವ್ವೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ದಶಕಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೊವ್ವೂರು ಮಂಡಲದ ಕುಮಾರದೇವಂ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಮರ(Cinema Tree) ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಮರವು ಸಿನಿಮಾ ಮರ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮರವು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಗ್ಗುರತಾಗಿರದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಂಕೇತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಿನಿ ರಸಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮರವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀಳಿತ್ತು. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬೇರನ್ನು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಇದರ ಸಿನಿಮೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು, ಮರ ಈ ರೀತಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮರ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಮರ (ETV Bharat)

ಹಸಿರು ಭಾರತ್ ವನಮ್–ಮನಮ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ ಐಕಾನ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್​, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಜ್ಞರು ಈ ಮರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಮರವು ಬೇರುಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಮರ ಚಿಗುರೊಡೆದು 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮರವು ಜನರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್​, ಸಿನಿಮಾ ಮರವು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಳೆ, ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮರದ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಮರದ ಈ ಮರುಹುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಿದೆ.

