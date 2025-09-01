ETV Bharat / entertainment

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ: ಪತ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ನಟ; ನಟಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ರಾ? - PAWAN SINGH CONTROVERSY

ಸ್ಟೇಜ್​ ಮೇಲೆಯೇ ಸಹನಟಿಯ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ.

Bhojpuri actors Pawan Singh and Anjali Raghav
ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿಯ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಕ-ನಟ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಸಹನಟಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್​ ಕೂಡಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೊಂಟವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹನಟಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು? ಅಂಜಲಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೀ-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ... ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. "ಅಂಜಲಿ ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪವನ್​​ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್: ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಪವನ್​​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪವನ್​: "ಡಿಯರ್​ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ''ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ನನ್ನ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೂ ಕೂಡಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಪವನ್​ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಕುಮಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​

ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕರಕತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆಂದು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಏಳುಮಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ': ತರುಣ್​ ಸುಧೀರ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣ್ ಭವಿಷ್ಯ

ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2022ರಂದು ಪವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲ್ಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಜೀವನಾಂಶ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಹರಿವಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿಯ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಕ-ನಟ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಸಹನಟಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್​ ಕೂಡಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೊಂಟವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹನಟಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು? ಅಂಜಲಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೀ-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ... ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. "ಅಂಜಲಿ ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪವನ್​​ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್: ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಪವನ್​​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪವನ್​: "ಡಿಯರ್​ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ''ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ನನ್ನ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೂ ಕೂಡಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಪವನ್​ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಕುಮಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​

ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕರಕತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆಂದು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಏಳುಮಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ': ತರುಣ್​ ಸುಧೀರ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣ್ ಭವಿಷ್ಯ

ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2022ರಂದು ಪವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲ್ಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಜೀವನಾಂಶ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಹರಿವಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN SINGH WIFE JYOTI SINGHPAWAN SINGH VIDEOಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್PAWAN SINGH CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.