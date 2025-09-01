ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿಯ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಕ-ನಟ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಸಹನಟಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೊಂಟವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹನಟಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು? ಅಂಜಲಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೀ-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
pic.twitter.com/5I5jmPOOQ8 पवन सिंह ने अपनी हरकत से न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का अपमान करवाया है बल्कि पूरे बिहार यूपी की जनता का भी सिर नीचा किया है।#PawanSingh #anjaliraghav— A K MISHRA (@Sk_2k24) August 30, 2025
ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ... ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. "ಅಂಜಲಿ ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪವನ್ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್: ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಪವನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪವನ್: "ಡಿಯರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ''ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ನನ್ನ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೂ ಕೂಡಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಕುಮಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕರಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆಂದು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2022ರಂದು ಪವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲ್ಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಜೀವನಾಂಶ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಹರಿವಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.