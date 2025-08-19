ETV Bharat / entertainment

ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ, 'ಶೋಧ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಪವನ್ ಕುಮಾರ್

ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ನಟ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Shodha' web series team
'ಶೋಧ' ವೆಬ್​ ಸರಣಿ ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
ಝೀ5 ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 'ಅಯ್ಯನ ಮನೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮಿನಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಶೋಧ ಹೆಸರಿನ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಟ್ರೇಲರ್​ಗೆ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್​​​ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಂದು ಒಂದು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸುಹಾಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಜಿ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2, 3 ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತಂದೆವು. ಬಳಿಕ ಸುನಿಲ್ ಮೈಸೂರು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಒಬೊಬ್ಬರೇ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಹಲವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಶೋಧ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಾಯಕ ನಟ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ​. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಝೀ5 ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು‌.

'Shodha' web series team
'ಶೋಧ' ವೆಬ್​ ಸರಣಿ ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಝೀ5 ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀರಾಮಲು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಝೀ5 ಈ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಟಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಝೀ5 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಝೀ5ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿನಿ ಸೀರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋ ಸೀರಿಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಸರಣಿ ಇದೆ. ಮಿನಿ ಸಿರೀಸ್ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಅಯ್ಯನ ಮನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಶೋಧ. ಶೋಧ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಆರ್​ಜಿಯವರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿಆರ್​ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರಪಂಚವೇ ವಿಭಿನ್ನ'' ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸದಭಿರುಚಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಆರ್​​​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಮೈಸೂರು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಅನುಷಾ ರಂಗನಾಥ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಸುಹಾಸ್ ನವರತ್ನ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಎಪಿಸೋಡ್​ಗಳುಳ್ಳ ಸಖತ್‌ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಕಥೆಯೇ ಶೋಧ‌. ಝೀ5 ಈಗಾಗಲೇ ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಶೋಧ ಮೂಲಕ ಕೊಡವ ಭಾಗದ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲಮೂಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ರಿಂದ ಶೋಧ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.

