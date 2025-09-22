ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ OG ಟ್ರೇಲರ್ ಲೀಕ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಳಿಕ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಒಜಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀ - ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.
ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ, #PawanKalyan ಮತ್ತು #TheyCallHimOGನಂತಹ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಟ್ರೇಲರ್ ಆನಂದಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಒಜಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀ - ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು 40,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಹನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪಾತ್ರವರ್ಗವನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು. ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತೀ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 800 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರವರೆಗೆ, ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 100 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 150 ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 177 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 295 ರೂ.ಇರಲಿದೆ.
ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, ಇದೇ ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.