ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ 'OG' ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಒಜಿ' ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : September 25, 2025 at 1:44 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಅಥವಾ 'OG' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀ-ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೆಕಾರ್ಡ್-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್: ಒಜಿ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 90–98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60–65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 30–33 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಂದ 22.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಮಖೇನ, ಒಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' (ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನ 67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು) ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಜಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು (15 ಕೋಟಿ ರೂ.) ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಗೆ ಒಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಮಾರು 7.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಅಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ (ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಿನಿ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಒಜಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ (ರೂ. 158.5 ಕೋಟಿ) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು.
'ಒಜಿ' ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.