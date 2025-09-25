ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ 'OG' ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಒಜಿ' ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Pawan Kalyan's 'OG' Look
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'OG' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
ಟಾಲಿವುಡ್​ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಅಥವಾ 'OG' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ​​. ಕಳೆದ ಮಿಡ್​ನೈಟ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀ-ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೆಕಾರ್ಡ್-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್​​ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್: ಒಜಿ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಸೇಲ್ಸ್​​ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 90–98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60–65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 30–33 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳಿಂದ 22.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಮಖೇನ, ಒಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' (ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನ 67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು) ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಟ್ರೇಡ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪರ್ಟ್ಸ್​, ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.

ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌: ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಜಿ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು (15 ಕೋಟಿ ರೂ.) ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ - ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಗೆ ಒಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಮಾರು 7.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​​ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್​ ಹೌಸ್​ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು​, ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್​ ಟೈಮ್​​ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ (ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಿನಿ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್​ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಒಜಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್​ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ (ರೂ. 158.5 ಕೋಟಿ) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು.

'ಒಜಿ' ಕ್ರೈಮ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

