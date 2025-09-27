ETV Bharat / entertainment

ಮೊದಲ ದಿನ 154 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಒಜಿ' ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ

2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' 2 ನೇ ದಿನದಂದು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

OG Box Office Collection Day 2
ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ 'ಒಜಿ' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 6:22 PM IST

ಟಾಲಿವುಡ್​ ಪವರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' (ಒಜಿ) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ, 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಜಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಅಧಿಕೃತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ''ಇದಿ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಸಿನಿಮಾ. ಒಜಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ - 154 ಕೋಟಿ+ ರೂ.'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ದಿನದ ಒಜಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, ಶುಕ್ರವಾರ - 2ನೇ ದಿನದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಜಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (100 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕ್ಲಬ್​) ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಒಜಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​ (ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ): ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಜಿ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 41.57% ರಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

  • ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋಸ್: 32.60%.
  • ಆಫ್ಟರ್​ನೂನ್​ ಶೋಸ್: 38.42%.
  • ಈವ್ನಿಂಗ್​​ ಶೋಸ್: 43.45%.
  • ನೈಟ್ ಶೋಸ್: 51.79%.

ಒಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೊದಲ ದಿನ 154 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಾಹೋ (130 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿತು. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ಅವರ ದೇವರ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಇವೆರಡೂ ಮೊದಲ ದಿನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 142 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

