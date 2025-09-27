ಮೊದಲ ದಿನ 154 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಒಜಿ' ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' 2 ನೇ ದಿನದಂದು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 27, 2025 at 6:22 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' (ಒಜಿ) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ, 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಅಧಿಕೃತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ''ಇದಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ. ಒಜಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 154 ಕೋಟಿ+ ರೂ.'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಒಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ದಾಖಲೆಯ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, ಶುಕ್ರವಾರ - 2ನೇ ದಿನದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಜಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (100 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕ್ಲಬ್) ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
#OG WW DAY -1 ₹ 154 CR GROSS— Sumit Kadel (@SumitkadeI) September 26, 2025
Biggest Opening for a Indian Film in 2025#PawanKalyan Career Biggest As well. #TheyCallHimOG
ಒಜಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ (ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ): ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಜಿ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 41.57% ರಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
Idhi Pawan Kalyan Cinema…..#OG Erases History 🔥— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 26, 2025
Worldwide Day 1 Gross - 154 Cr+ 💥#BoxOfficeDestructorOG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/Olf8owSSSZ
- ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಸ್: 32.60%.
- ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಶೋಸ್: 38.42%.
- ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋಸ್: 43.45%.
- ನೈಟ್ ಶೋಸ್: 51.79%.
ಒಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೊದಲ ದಿನ 154 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಾಹೋ (130 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿತು. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ದೇವರ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಇವೆರಡೂ ಮೊದಲ ದಿನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 142 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
