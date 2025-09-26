ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ 'ಒಜಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಚಿತ್ರ​​

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಭಾರತದಲ್ಲೇ 90.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

Pawan Kalyan 'OG' Look
ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ 'ಒಜಿ' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟನೆಯ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಅಥವಾ 'ಒಜಿ' ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ಸ್ಟರ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 90.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಒಜಿ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಫಾರಿನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್​: ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳಿಂದಲೇ $3.1 ಮಿಲಿಯನ್ (26 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗಳಿಕೆ: 3,138,337+ ಡಾಲರ್‌ಗಳು. ಆಲ್​ ಟೈಮ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್​​ ಗ್ರಾಸರ್​ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ದೆ ಕಾಲ್​ ಹಿಮ್​ ಒಜಿ ಯುಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ $175K+ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಒಜಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 90.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಒಜಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಲ್​ ಟೈಮ್​ ಟಾಪ್ 10 ಇಂಡಿಯನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್​ (ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ) ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಛಾವಾ ಚಿತ್ರವು 31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸೈಯಾರಾ 21.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಒಜಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕೆ ಚಂದ್ರನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

