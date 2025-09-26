ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ 'ಒಜಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಚಿತ್ರ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಭಾರತದಲ್ಲೇ 90.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 2:50 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟನೆಯ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಅಥವಾ 'ಒಜಿ' ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 90.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಒಜಿ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಫಾರಿನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ $3.1 ಮಿಲಿಯನ್ (26 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗಳಿಕೆ: 3,138,337+ ಡಾಲರ್ಗಳು. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ ಯುಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ $175K+ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಒಜಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 90.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಒಜಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟಾಪ್ 10 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ (ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ) ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಛಾವಾ ಚಿತ್ರವು 31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸೈಯಾರಾ 21.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಒಜಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕೆ ಚಂದ್ರನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
