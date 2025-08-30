ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಬಂದು ಸೇರೋದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಥಾರ್ನ್ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಡಿಶನಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ನಗರ) ಅಭಿಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಆರ್ ಚೋಪ್ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಝೋಹೆಬ್ ಸೋಲಾಪುರ್ವಾಲಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಆರ್ ಚೋಪ್ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೌರಭ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ದೂರಿನ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮೆರಾಜ್ ಅಲಿ (Meraj Ali) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಕಾಲ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುದಾಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜುನೋ ಚೋಪ್ರಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.