'ಪಾರು' ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ನಿಧನ - SRIDHAR NAYAK PASSES AWAY

ನಟ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ನಿಧನ ( Photo: ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 27, 2025 at 1:30 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:44 PM IST 1 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಪಾರು' ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಶ್ರೀಧರ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಕಳೆದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಟ, ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಬದಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದರು. 'ಪಾರು‌', 'ವಧು', 'ಮಂಗಳ ಗೌರಿ', 'ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ' ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್', 'ರಾಜಾಮಾರ್ತಾಂಡ', 'ಈಶ ಮಹೇಶ' ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಕುಟುಂಬವರ್ಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

