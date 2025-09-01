ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 52ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್? ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9ಗಂಟೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿ ಲಿಂಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಸಿಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಂತೆ ಏನೂ ಜರುಗಬಾರದು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ, ನಾವು ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಏನಾದರು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ, ''ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬರಲು ಆಗಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಒಂದಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ?'' ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಎಂ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ: ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭ ಕನ್ನಡದ ನಟ, ನಟಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸುದೀಪ್, ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು. ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಿತಾಪತಿ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಅವರದ್ದು. ಹಾಗಂತ, ಸಾಧು ಅವರದ್ದೂ ಪಾಪ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಿಚ್ಚ 47 ಸಿನಿಮಾ: ನಟನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಿಚ್ಚ 47 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಖಚಿತ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ತಂಡ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜ್. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಜೊತೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಬರೋವ್ರು ಬರಲಿ, ಅವರವರ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್: ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್, ''ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ನಡೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ ಕುದುರೆ. ನಾನು ಕುದುರೆಯೇರಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕುದುರೆ ಒಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ 200 ಮೀಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಯೇರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಜೋರಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಲಗಾಮ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಕೊನೆ. ನಾನು ಕುದುರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗಾಗ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಅದ ತಲೆನೋವು ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಲೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೆ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.