Video: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು 'OG' ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು; ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹರಿದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ಹಣ ಪಡೆದು ಒಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹರಿದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

OG Fans show cancel
ಪವನ್​​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಒಜಿ ಶೋ ರದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತೆಲುಗಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡರು. ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹರಿದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪವನ್​​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಒಜಿ ಶೋ ರದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ (Video: ETV Bharat)

ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಘಟನೆ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್‌ಪೇ ಹಾಗೂ ನಗದು ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ಮೋಸ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ 'OG' ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮರು ಶೋ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'OG' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್​ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

