'ನನಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರಾಜನ ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ': ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹೀಗಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? - NIVEDITHA GOWDA

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್​​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್​ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಟ್ರೋಲ್​​ಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ. ಹೌದು, ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್​ ಆಗಿರುವ ಇವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್​ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಹೊಸ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ''ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್​ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿಯನ್ನು​ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರೆಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನೆದುರು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' (My best friend set the bar so high that now I expect a man to come with a throne, a crown and a whole kingdom to match) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೇಮಸ್​ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್​ ಎದುರು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮಾರ್ಡನ್​ ಡ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್​ ಫ್ರೆಂಡ್​ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರನ್ನು ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.