ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಿರುತೆರೆ - ಹಿರಿತೆರೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ''ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರಾದರೂ ದೂರವೇ ಇಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ತಾಪ ಇರಬಹುದಾ? ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಯಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು.
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್, ''ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜನರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಮ್ಮನಾದರೂ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಾದರೂ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಮ್ಮನಾದರೂ ಸರಿ. ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯೆ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಈ ತಿರುಗೇಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಾಕ್ಷಿ': ಸುಧಾರಾಣಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಥೆಯೇ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ