ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್': ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಕನಸು, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಂದನೆ; ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಸೆ.26ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರ ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 2026ರ ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದೆ.
By Seema Sinha
Published : September 20, 2025 at 1:54 PM IST
ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ (Neeraj Ghaywan) ಅವರ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್, 98ನೇ ಆಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FFI) ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ್. ಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿ 13 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್: ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಅನ್ ಸೆರ್ಟೈನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಶನ್ (ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದು) ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು.
ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಸಂತಸ: "ಒಎಂಜಿ! ಇದು ನಿಜ! 98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೇಖನದ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ: 2020ರ ಬಷರತ್ ಪೀರ್ (Basharat Peer) ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೇಖನದ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್, ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಯೆಬ್ (ನಟ ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್) ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ (ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ) ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಮೇಲೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಕಥೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕಥೆ: ಈ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕರು. ಈ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗದ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಸಾನ್ (ಈ ಚಿತ್ರವೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು) ನಂತರ ಬಂದ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್, ''ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ಭಾರತದ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನಗಿದು ಬಹಳ ಗೌರವದ ಕ್ಷಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ವಿನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಥೆಯು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಷರತ್ ಪೀರ್ ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ 2020ರ ಲೇಖನ "ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಮೃತ್ ಹೋಮ್" (ಈಗ "ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಎ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡೆತ್ ಬಿಸೈಡ್ ದಿ ಹೈವೇ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)ದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಿಂದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಾಯಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೂಲ ಸಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೆಲಿಟಾ ಟೋಸ್ಕನ್ ಡು ಪ್ಲಾಂಟಿಯರ್ ( Mélita Toscan du Plantier) ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕಾರ್ಸೆಸೆ (Martin Scorcese) ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕಾರ್ಸೆಸೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಘಯ್ವಾನ್ಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಭೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಾಲಿನಿ ವತ್ಸ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ದುಬೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮೇಲೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ದಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ - ಧರ್ಮ, ನಿಂದನೆ, ಸಮಾಜ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ.
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ 24 ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 7 ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ - ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ (1957), ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ! (1988) ಮತ್ತು ಲಗಾನ್ (2001).
ಈ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.