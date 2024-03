ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬೋಲ್ಡ್​ ನಟನೆಯಿಂದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್​ಸ್ಟಾರ್' ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಇನ್ಸ್‌ಟಾ​ಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯ ಸುತ್ತ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್‌ಟಾ​ಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಅನ್​ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ತಾರೆಗಳ ಸುಂದರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

ನಯನತಾರಾ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ

ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್‌ಟಾ​ಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರದ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. "ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ 'ನನಗಿದು ದೊರಕಿತು' ಎಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ" ("She’s gonna forever say ‘I got this’ even with tears in her eyes.") ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳೆದ್ದಿವೆ.

ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅನ್​ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ನಯನತಾರಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್‌ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಶೀ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವಾರ್ಡ್​ 9 ಸ್ಕಿನ್'​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಸಿಪ್​ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ

ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ 2022 ಜೂನ್​ 9ರಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು. ಏಳು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂದು ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿ ಮುದ್ದಾದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಹಾಗು ನಯನತಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

